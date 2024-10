VÄLJA MÜÜDUD Pileteid juurde ei tule: Imagine Dragonsi kontserdile on saada viimased VIP-pääsmed

Imagine Dragonsi 3. juunil toimuvale kontserdile Tallinna lauluväljakul on alanud hoogsasti piletimüük ning piletite hinnad ulatuvad 79 eurost tervelt 7500 euroni. Hetkeseisuga on saadaval veel üle kahekümne 315 eurose pileti ja kaks 7500 eurost piletit; 79 ja 99 eurot maksnud tavapiletid ning 149-eurosed Golden Circle’i pääsmed on läbi müüdud.

Live Nation Estonia juht Eva Palm on kinnitanud, et Imagine Dragonsi kontserdi jaoks pandi müüki 60 000 piletit, mis tähendab, et 60 000 piletit müüdi välja vähem kui kolme nädalaga (piletimüük algas 13. septembril).

Imagine Dragons on tuntud oma rajude esinemiste ja hittide poolest, mis vallutanud aastate jooksul sadu edetabeleid üle kogu maailma. Imagine Dragonsi hurmav ninamees Dan Reynolds on laval uskumatult siiras. Tal on kombeks karata kõlarile, viskuda põlvili, joosta edasi-tagasi kui välgust tabatud Casanova, kuid selles pole grammigi täpselt väljamõõdetud paraadlikkust-fassaadlikust, mida Las Vegases võrsunud bändist oodata võiks. Imagine Dragons on nii üdini ehe ja lihtne, et tundub peaaegu naiivne, on mainitud arvustustes.

Imagine Dragons, mille moodustavad Dan Reynolds (vokaalid), Wayne Sermon (kitarr) ja Ben McKee (bass), loodi 2008. aastal ning ei läinud kaua, kui nad tormijooksuga maailma vallutasid. Suurema tähelepanu pälvisid nad kõigepealt singliga «It’s Time», millele järgnes 2012. aasta debüütalbum «Night Visions». Sealt pärit hitti «Radioactive» ei ole mitte keegi suutnud tänini unustada.

Aastate jooksul järgnesid mitmed edukad albumid, mis domineerisid edetabelite tipus: «Smoke + Mirrors» (2015), «Evolve» (2017) ja «Origins» (2018). Nendelt on tulnud sellised legendaarsed lood nagu «Believer», «Thunder» ja «Demons».

Imagine Dragons on oma karjääri jooksul pälvinud arvukalt tunnustusi, sealhulgas kolm American Music Awardsi, üheksa Billboardi muusikaauhinda, Grammy auhinna ja palju muud. Nad on ka esimene bänd RIAA ajaloos, millel on neli lugu lennanud kõrgemalt kui teemantplaadid, mis näitab, kui tohutult armastatud nad üle maailma on. Erinevatel voogestastusplatvormidel on neid kuulatud üle 160 miljardi korra ning albumeid on nad müünud rohkem kui 74 miljonit.