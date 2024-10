ÜLIVEIDER Robbie Williamsi pöörane eluloofilm sai esimese reklaamklipi

Robbie Williams on lavalegend, kes on vaieldamatult üks läbi aegade suurim meelelahutaja. Tema kolm aastakümmet väldanud karjääri sisse mahub nii edukas esiletõus bändiga Take That kui ka siiani kestev ülimenukas soolokarjäär.

Kuid see tee pole olnud lihtne ning on olnud täis nii kiireid tõuse kui ka dramaatilisi langusi. Nüüd on aeg see lugu ära jutustada, kuid Robbie Williamsile kohaselt ei saa tema lugu olla tavaline.



Visionäärist «Maailma suurima showmehe» lavastaja ja Elton Johni eluloofilmi «Rocketman» produtsent Michael Gracey toob teie ette loo Robbie Williamsist nii nagu keegi pole varem lugu jutustanud – ainulaadse, pöörase ja ülimalt meelelahutuslikuna ning loomulikult ümbritseb seda imepärane Robbie Williamsi muusika.

Williams lööb ka ise filmis kaasa, kehastades iseennast. Foto: Ricardo Rubio via ZUMA Press/Scanpix

Williams lööb ka ise filmis kaasa, kehastades iseennast. Filmi teeb erinäoliseks ka see, et noort Williamsit ei kehasta filmis mitte näitleja või Williams ise, vaid hoopiski ahvina, kelle on liikuma pannud näitleja Jonno Davies.

Robbie Williams ise kirjeldas protsessi kui «üliveidrat».

Muuhulgas kõlavad filmis Robbie Williamsi superhitid nagu «She's The One», «Angels» ja «Let Me Entertain You», ehkki režissööri sõnul ei kõla filmis albumiversioonid, vaid need lauldakse üle, et laulud haakuks paremini filmi «emotsiooniga».

Film linastus esimest korda Telluride»i filmifestivalil ning seda näidati ka maailma ühel prestiižeimal, Toronto filmifestivalil. Film võeti kiidusõnade saatel vastu ning filmiarvustusi koondaval, Rotten Tomatoesi lehel on praeguseks tema skoor 86%.

Eesti kinodesse jõuab film 20. detsembril.

Vaata filmitrailerit: