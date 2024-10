ARVUSTUS Mina olengi kunst!

Kavatsen ka 74-aastaselt selline välja näha! Nii on kirjutanud René Kari näituse külalisraamatusse keegi Indrek. Tundub, et kunstnik on valmis teda aitama, teatava tasu eest muidugi – näitusel on nii reklaamvoldikuid kui mujale kunstiteoste vahele peidetud vihjeid, et René Kari on nõus soovijaid juhendama, kuidas vormida oma kehast kunstiteos.