GALERII Kangelastegu Eesti ajaloost kirjutati kaante vahele: esitleti romaani Otto Tiefist

Prantsuse ajaloolane ja estofiil Xavier Bouvet ütles kolmapäeval Eesti Pangas Otto Tiefist (1889–1976) kirjutatud romaani tutvustades auditooriumile, et see on eeskätt «teie lugu», aga täpsustas end siis ja märkis, et tegelikult kehastas Tief «meie lugu». Tiefi arusaam õigusest ja järjepidevusest on lõppkokkuvõttes üdini euroopalik, tehes ta loo suureks.