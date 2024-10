Iiris Vesiku Night Tapes nomineeriti lugupeetud Euroopa muusikaauhinnale

«Meil on äärmiselt suur rõõm ja au olla nomineeritud nii olulisele Euroopa auhinnale, mille on varem võitnud vaid kaks Eesti artisti – Kerli ja Ewert and the Two Dragons,» kommenteerib Iiris Vesik. «Muidugi on eestlasena suur asi püüda auhinda, mille on võitnud praeguse muusikamaailma suurimad nimed nagu Dua Lipa, Rosalía, Hozier, Christine and the Queens ja Stromae. See annab jõudu ja motivatsiooni sama hoogsalt jätkata.»