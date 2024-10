Filmilegend John Amose tütar kuulis isa surmast uudistest: meil on nüüd palju küsimusi

Shannon sai filmilegendist isa John Amose surmast teada meedia kaudu koos terve ülejäänud maailmaga. «Me oleme täiesti murtud ja meil on nii palju küsimusi, kuidas see sai juhtuda 45 päeva tagasi, aga me saime koos kõigi teistega sellest meedia vahendusel teada,» kirjutas Shannon Amos oma Instagrami lehel.

«Praegu peaksime tähistama ja meenutama tema elu, aga me peame hoopis püüdma toime tulla tunnete ja ebakindluse lainega, mis ümbritsevad isa surma. Vähemalt saan tunda natuke rahu teadmisest, et mu isa on lõpuks vaba,» kirjutas Shannon. Eelmise aasta novembris kirjutas nimelt The Hollywood Reporter, et John Amose lapsed võitlevad oma isa hooldusõiguse ja pärandi nimel.