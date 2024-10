INTERVJUU Lõuna-Aafrikast pärit muusik Xandi van Dijk: ikka leidub, kes apartheidi taga igatsevad, aga ega neid palju pole

Eestiga seob teda ka see, et ta elukaaslane on eestlane. Pianist Kärt Ruubel. Kuulsast Ruubelite muusikadünastiast. Kärdiga tutvus ta muide Järvide Pärnu festivalil.

Kohtun Xandiga päeval, mille kohta võib öelda, et see on esimene sügisene päev sel aastal.

Räägime paljudest asjadest ja sama paljudest jätame rääkimata. Meeldiv inimene ja intelligentne. Andekas muidugi ka, sest andetu inimene poleks maailmakuulsa keelpillikvarteti Signum Quartet liige. See nõuab absoluutset tipptaset.

Kas on sellist korduma kippuvat esimest küsimust ka, kui saadakse teada, et olete pärit Lõuna-Aafrikast?

Kui olen Saksamaal, siis ollakse üllatunud, et mu saksa keel on nii hea. Aga käisin Kaplinnas saksa koolis. Ema on mul šveitsi päritolu, isa Hollandist. Ehkki Kaplinn on kaugel, jääb Saksamaalt koju lennates kell samaks. See on ka asi, mis teemaks võetakse. Eestis nagu ei meenugi selliseid küsimusi.