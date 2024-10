Charles Aznavour 100 – ameti tarvis on vaja õiget nina

Prantsuse laul ehk chanson on alates 1950ndatest palju muutunud, nagu meeleolumuusika kogu maailmas. Muutunud on muusikastiilid, lauluteemad, esitamise viisid. Suure osa tänapäeva prantsuse laulust on hõivanud multikultuursus. Vähe on artiste ja laulukirjutajaid, kes kõik need kümnendid on ajaga kaasa liikunud ning publikumagnetiks olnud. Üks nendest on Charles Aznavour.