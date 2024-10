GALERII Mis juhtub siis, kui hädal hakatakse lepiku asemel tualetis käima

Tekkinud pikkadel, kuid üksildastel jõudehetkedel leidis härra N alati aega, et minna jalutama, astuda sisse kohvikusse ning mõtiskleda elu ja surma, mässu ja ihu, aja ja usu, tarkuse ja tungide, palja naiseliha ning jälestusväärse pööbli üle. Kui härra N meie seast lahkus, juhtus see märkamatult. Tema tuppa langes tolm.

Urmas Lüüs (snd 1987) on õppinud sepakunsti ning loonud suuremõõtmelisi installatsioone ja lavastusi. Tema isikunäitused on sageli olnud jutustava koega, luues ruumilisi keskkondi, kus justkui keegi on elanud, olnud, käinud. Ruumidesse tekivad nihked, katkestused, võimatused, mis loovad poeetilise ja kujundliku tasandi. Kõnealusele näitusele on kaasatud arvukalt objekte ja kunstiteoseid erinevate muuseumide hoidlatest, võltsimaks ajaloolist autentsust ning tekitamaks uusi mõttelabürinte.