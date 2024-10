Juurikas. Olümpiakomitee otsib meest

Okei, Teigamägi räägib, et ta on televiisorist sporti näinud. Niisiis Teigamägi spordist justnagu midagi teab. Teigamägi on tugev ja treenitud tuharalihastega mees, talle kuulub Euroopa siserekord koosolekul istumises. Aga kas see õigustab Olümpiakomitee presidendiks hakkamist? Mõtlemise koht!