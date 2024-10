Juurikas. Professor Müllersoni immatrikuleerimine

«Ning väga tark!», lisab Föderatsiooninõukogu spiiker Matvijenko. «Mina kui naisterahvas hindan meesterahva tarkust isegi kõrgemalt kui ilu. Ilusad oskame meie, naisterahvad, isegi olla, aga vot mehelik tarkus – see on see, mis naisterahva põlvist nõrgaks võtab! Kahjuks kohtab vene meeste hulgas harva nõnda erudeeritud persoone kui professor Müllerson!»