Ootamatu prantsuse kingitus Eesti peaministri kangelasteo puhul

Pärast lühikest kirjavahetust otsustasin prantslast usaldada ja saatsin talle (veel ilmumata) ingliskeelse Marie Underi biograafia käsikirja taustainfona kasutamiseks. 2023. aasta algul sain Xavierilt ingliskeelse e-kirja, kus ta muuhulgas teatas, et on oma raamatu Tiefist valmis saanud.

«Sinu Marie Underi biograafia on olnud mulle suureks abiks, aitamaks mind mõista Underit, Adsonit ja Tuglast, ja andmaks võtmeteavet ning tsitaate Underi loomingust ja kirjadest. Olen kasutanud peamiselt seda, mida Under ütles ja kirjutas oma aia ja Nõmme kodumaja kohta, et kirjutada (romantiseeritud) lõike 1944. aasta juuni-augusti-septembri päevadest. Sa saad ülevaate lisatud (prantsuskeelsest) dokumendist, see on Otto Tiefist kirjutatud «Valge laeva» käsikiri.»