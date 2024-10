SÜNDINUD USA's Bruce Springsteen toetab Kamala Harrist: Donald Trump on ohtlik meile kõigile!

Boss jätkas: «Meie ajaloos seisavad ees ühed olulisemad valimised. Võib-olla pole alates kodusõjast see riik olnud nii poliitiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt lõhestunud kui praegusel hetkel. Aga see ei pea nii olema. Ühised väärtused, jagatud lood, mis teevad meist suure ja ühtse rahva, ootavad taasavastamist ja taasjutustamist. See võtab aega, palju rasket tööd, intelligentsust, usku ja naisi ning mehi, kelle südant juhib rahvuslik heaolu.»

Lõpetuseks tõi Bruce Springsteen veel paar põhjust, miks tema just Kamala Harrist toetab. «Kamala ja Walz tahavad kasvatada meie majandust viisil, mis toob kasu kõigile, mitte ainult vähestele, nagu mina, kes on tipus. See on see Ameerika nägemus, millest olen järjepidevalt kirjutanud ja laulnud juba 55 aastat. Nüüd näevad kõik asju erinevalt ja ma austan teie valikut kaasmaalasena, kuid nagu teie, on minulgi ainult üks hääl, ja see on üks mu väärtuslikumaid omandeid. Sellepärast hääletan 5. novembril Kamala Harrise ja Tim Walzi poolt.»