NÄDALA PLAAT Lady Gaga – laulja, kes pole õnneks tavaline

See, et Lady Gaga mängib 4. oktoobril esilinastunud järjekordses Batmani frantsiisi uues loos, muusikalises trilleris «Joker: Folie à Deux» naispeategelast Harley Quinni, pole muidugi enam uudis. Gotham City pahelistel tüüpidel läheb praegu paremini kui põhimehel endal. Voogedastusest kogub vaatajaid ja loorbereid sünge «Pingviin», mille peaosas hiilgab rabavalt äratundmatu välimusega Colin Farrell.

«Joker: Folie à Deux» nimiosas on Joaquin Phoenix, režissöör Todd Phillips ja tegemist on aasta ühe olulisima suurfilmiga. Lady Gaga filmiroll oli ammu teada, kuid mitte see, et ta plaanib samal teemal albumi välja anda. Seda enam, et filmi ametlik, islandi tšellisti ja helilooja Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttiri kirjutatud soundtrack ilmus täpselt samal päeval.