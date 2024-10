Eelmisel kuul, enne kui Roe esmakordselt hagi esitas, eitas Brooks väiteid ennetavas kaebuses, mis esitati Mississippi föderaalkohtule, ehkki hagi esitati anonüümselt «Tennessee osariigis elava kuulsuse ja avaliku elu tegelase» vastu.

Brooksi sõnul on tegemist väljapressimisega ning naise sooviga kiiresti rikastuda. «Valuraha, kui tahes suur või väike, tähendab siiski, et ma tunnistan end süüdi. Ma ei ole isegi võimeline sellisteks inetuteks tegudeks ja usun, et ükski inimene ei tohiks teisele inimesele nii teha,» sõnas Brooks süüdistuste valguses.

«Esitasin oma vastuhagi juba peaaegu kuu aega tagasi, sest usun, et tegemist on väljapressimise ja laimuga. Minu eesmärk oli asi kohtuväliselt ära lahendada, et tagada mõlema poole anonüümsus,» lisas laulja.

«Ma tahan lihtsalt muusikat teha ja mängida. Tahan jätkata häid tegusid ka edaspidi. See murrab mu südame, et kõik hea, mis ma olen oma elus teinud, on nüüd küsimärgi all. Ma usaldan meie õigussüsteemi, ma ei karda tõde ega ole see mees, kellena mind maalida üritatakse,» lõpetas Brooks oma avalduse.

Garth Brooks on üks Ameerika armastatumaid kantrilauljaid ja laulukirjutajaid. Tema kantri- ja rokielementidega kantrimuusika on talle toonud tohutult fänne üle maailma, ent eriti Ameerika Ühendriikides. RIAA on Brooksi nimetanud sajandi enimmüüdud artistiks, olles müünud ​​üle 170 miljoni plaadi.

Billboard valis Brooksi kõigi aegade suurimaks meesartistiks Billboard 200 edetabelis, ka on Brooks 2020. aasta seisuga USA enimmüüdud sooloartist 162 miljoni plaadiga, edestades sellega isegi Elvis Presleyt.