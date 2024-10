INTERVJUU Peep Maasik: majanduskriis on uue teatriga alustamiseks kõige parem aeg

Peep Maasiku sõnul tahetakse avalavastusega «Wikmani poisid» öelda, et mineviku kaasa tassimine on täiesti mõttetu koorem. FOTO: Elmo Riig/Sakala

Viljandis avati 4. oktoobril uus teatrimaja Temufi, mille tegemiseks on jõudu kogutud kaheksa aastat. 160-kohalise saaliga teatrimaja hakkab tegutsema endise ööklubi ruumides. Teatri liider, lavastaja Peep Maasik ütles, et valju muusika saatel pidutsemkse subkultuur on Viljandis välja surnud, seepärast õnnestuski tühjaks jäänud peopaik rendile saada.