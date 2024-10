Skulptoreid ei austata vajalikul määral

Skulptuuris on loodud ja luuakse jätkuvalt ka kammerlikus formaadis töid, mis on määratud elama koduaias või interjööris. Meenutaksin keraamikut Ellinor Piipuud, kelle pisiplastika ja aiaskulptuurid muutusid alates 1950. aastatest väga populaarseteks. Tuntud termin on kabinetskulptuur, mis tuleneb sellest, et mitte väga ammu armastati paigutada kabinettides kujusid raamaturiiulile, kaminasimsile või kirjutuslauale. Alates 19. sajandist olid need sageli loomakujud. Animalistlikul kabinetskulptuuril on meilgi soliidne traditsioon – mõelgem Jaan Koortile või Enn Roosile.