«Jokkerit» tehes toetus Phillips kahle suurele vaalale ning need mõlemad olid Martin Scorsese filmid: «Taxi Driver» (1973) ja «King of Komedy» (1983). «Jokkeri» erakordne mõju avaldub just tsitaatides ning paralleelides, mis muudavad filmi sügavamaks ja mitmekihilisemaks. Võib-olla selle pärast, et Scorsese loominguga enam dialoogi ei peeta, jääbki «Folie à Deux» õhukeseks ja sirgjooneliseks pisukese üllatusjõnksuga lõpus. Pluss muusikalilava trullalalaa.