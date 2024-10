Eesti (era)teater elab hästi

Eesti Teatri Agentuuri statistikas osaleb 94 etendusasutust. Riigilt said mullu tegevustoetust 28 teatrit, lisaks said kolm teatrit toetusi projektideks ja kulude katteks. Munitsipaaltoetust said 22 era- ja riigiteatrit, enamik neist projektitoetusena või haldus- ja muude kulude katteks. Tööjõukulude katteks said kohalikult omavalitsuselt toetust kuus teatrit.