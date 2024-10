GALERII Tugev ja sitke: Tallinna Jaani kiriku galeriis avati kuraator Reet Varblasele pühendatud näitus

Avamise rituaalse osa läbiviimisel esitasid organist Maris Tammsalu ja bariton Reinhold Rutks aaria «Cold Genius» Henry Purcelli barokkooperist «King Arthur», mis põhineb John Drydeni libretol. «Stseeni sisuks on äratada see positiivne jõud, kes on olnud külmunud ja unes, et päästa maailm, sest armastuse jumal Cupido ei saanud sellega üksinda hakkama,» selgitas Marje Taska Reet Varblase ühe lemmikpala tagamaid. Aaria lõppes Kadrioru pargist pärit tammeistiku üleandmisega.