Mida see vanus kah loeb! Reet Linna rokkis Taukari, Reketi jt noorte meestega

Oktoobrihämus vihmavarjude all, pilgud lompidel maas, vooris Reeda publik Estonia kontserdisaali poole. «Miljon piiska akna peale langes,» lõi see vaatepilt meelde tunnuslaulu 1964. aasta filmist «Cherbourg’i vihmavarjud». Reet on rääkinud, kuidas tal tollal koolitüdrukuna õnnestus, tänu isa tutvustele, pääseda Estonia kontserdisaali — siinmail esimese Lääne artistina esinenud maailmatähe Marino Marini kontserdile. Samas saalis algas Reeda lauljatee filharmoonia estraadistuudiolasena, hiljem koos MERLi ja Ivo Linnaga tollastel aastalaulu võistluskontsertidel...