Al Pacino surmalähedasest kogemusest: mul polnud enam pulssi

Oscari-võitja sõnul oli šokeeriv järsku silmad avada ja kogu maailma sedasi enda ümber näha. «Kõik ümbritsesid mind ja ütlesid, et ta on tagasi, ta on siin,» kirjeldas Pacino.

Ei olnudki muud midagi. Oled lihtsalt surnud. Ma pole sellele elus varem mõelnud. Aga ma olen ju näitleja, mulle meeldib rääkida, et ma korra surin. Aga mida see tähendab, kui muud ei olegi?».

Pacino andis mõista, et tema vaade surmale on muutunud. Ta leiab lohutust teadmisest, et tal on lapsi ning meeletu elutöö, mida inimesed saavad imetleda, kui teda enam ei ole. Pacinol on neli last. Näitleja andis 2. oktoobril välja oma memuaarid nimega «Sonny Boy».