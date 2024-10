Pink Floydi David Gilmour ei esine enam kunagi Roger Watersiga: hoian temasugustest eemale

78-aastane David Gilmour andis septembris välja uue sooloalbumi «Luck and Strange».

David Gilmour vastas hiljuti The Guardiani lugejate küsimustele ning andis mõista, et ta ei kavatse enam kunagi Roger Watersiga koos esineda. Küll aga märkis Gilmour, et oleks rõõmus, kui saaks veel kord ühe teise Pink Floydi liikmega lavale minna.