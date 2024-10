JAHMATAV AVASTUS Miljoni dollariga müüdud van Goghi teos osutus võltsinguks

Asjatundja uurimas Vincent van Goghi teost «Talunaise pea valge mütsiga», mille väärtus ulatub 800 000 euroni. Foto on illustreeriv.

Amsterdamis asuv van Goghi muuseum tegi kindlaks, et erakogudes asub kolm van Goghi teost, mis tegelikult on võltsingud. Üheks selliseks teoseks on maal talunaistest, mis müüdi 2011. aastal Christie'si oksjonil peaaegu miljoni dollari eest ning mille muusem tunnistas varem autentseks.