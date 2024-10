Tõde on selgunud: kas Donald Trumpi ennustus Taylor Swifti kohta läks täide?

Taylor Swift kuulutas 10. septembril pikas Instagrami postituses, et plaanib presidendivalimistel hääletada Kamala Harrise poolt, rõhutades ühtlasi fännidele, et igaüks peaks tegema oma valiku ise, vastavalt oma seisukohtadele.

Donald Trump vastas sõnadega: «MA VIHKAN TAYLOR SWIFTI!». Üks põhjuseid, miks Swift enda sõnul üldse otsustas oma valikust avalikult teada anda, olid tehisaruga loodud libapildid Taylor Swiftist toetamas Trumpi, mida Donald Trump ise levitas.

«Jõudsin arusaamisele, et pean olema väga läbipaistev oma tegelike plaanide osas hääletajana. Ainus viis võidelda libainfoga on öelda tõde,» on Swifti postituses öeldud.

Kui Donald Trump ja tema toetajad söandasid ennustada, et presidendikandidaat Kamala Harrise avalik toetamine maksab Taylor Swiftile turul raskesti kätte, siis tegelikult juhtus hoopis vastupidine.

Pärast septembris tehtud postitust on Taylor Swifti jälgijaskond Spotifys hüppeliselt kasvanud. Swiftile on lisandunud vahepealse ajaga 1,85 miljonit jälgijat ning tema jälgijaskond kokku ulatub 3. oktoobri seisuga enam kui 122 miljoni inimeseni.

Temast eespool on huvitaval kombel ainult populaarne India artist Arijit Singh, kellel on 123,29 miljonit jälgijat. Kolmandal kohal on Ed Sheeran.

Trumpi toetajad on seevastu väitnud, et kuu lõikes on Swift kaotanud Spotifys kuulamisi, justkui oleks osad fännid otsustanud tema toetamise lõpetada.

Tõepoolest, ühe kuu lõikes on Swifti kuulatavus 3% võrra langenud, aga need väited ei arvesta tõsiasjaga, et Swiftil oli pärast aprillis ilmunud uue albumi «The Tortured Poets Department» rekordiliselt kuulamisi ning langus on loomulik, sest huvi uue albumi vastu kahaneb aeglaselt.

Mis puudutab kuulamisi kuu jooksul, siis Swift on hetkel Spotifys viie kuulatuima artisti seas.