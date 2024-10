Suri Madonna vend, kellega popstaaril oli keeruline suhe

Tantsijana osales Ciccone noorelt mitmes Madonna videos, oli «Blond Ambition» maailmaturnee kunstiline juht ning lavastas mitme teise artisti muusikavideosid. 20 aastat koos Madonnaga töötanud Ciccone märkis, et see oli tema jaoks nagu kahe teraga mõõk.

Raamatu ilmumise järel kostis Madonna esindaja Liz Rosenberg, et Madonna on endast väljas, sest Ciccone otsustas laulja elust raamatu kirjutada ning Madonna ei kavatse seda isegi lugeda. Toona lisas Madonna esindaja, et Madonna ja Cicconel pole enam mingit lootust ära leppida või lähedaseks saada.

«Meie sidet on raske seletada. Aga see kasvas välja mõistmisest, et oleme mõlemad teistsugused ega hakka ühiskonnale meeldima, sest me ei järgi status quo'd. Võtsime teineteisel käest ja tantsisime kahekesi läbi oma lapsepõlve hullumeelsuse. Just tants oli nagu liim, mis meid koos hoidis,» meenutas Madonna vennaga kasvamist.