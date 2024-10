Suur tunnustus: Eesti Filharmoonia Kammerkoor valiti maailma parimate kooride nimekirja

«Eesti Filharmoonia Kammerkoor on lahutamatult seotud suure helilooja Arvo Pärdi muusikaga, kelle loomingut koor sageli esitab ja salvestab,» kirjutas Pentreath, märkides ühtlasi, et koor on võtnud esitamisele ka paljude teiste hiilgavate Eesti ja välismaa heliloojate teoseid.