INTERVJUU Sveta Grigorjeva, miks teil nii suured hambad on?

Mida see tähendab? «Need on räppkultuurist pärit grillz’id, mis kuuluvad pigem macho-maailma,» selgitab Grigorjeva. Intervjuus räägib ta, kuidas seonduvad grillz’id tantsuetendusega, millega tegeleb ta doktorantuuris, aga ka seda, mis murede ja probleemidega tuleb Eesti tantsijail rinda pista. Juttu tuleb sellestki, mida kujutab endast kogumik «Kliitor on anarhist».

Minu uurimisteema on vormi poliitiline potentsiaal nüüdisteatris. Põhimõte on see, et lavastust ei tee poliitiliseks mitte sisu, vaid vorm. See on Itaaliast pärit filosoofi Paolo Virno mõte, mis sobitub hästi nüüdistantsu vaatamiseks. Tants ju eksperimenteerib vormiga ja on seega eos poliitiline. Näiteks kui praegu tehakse lavastust Reformierakonnast, siis Virno mõttes see ei ole poliitiline, kui seal just eeskätt vormiga ei eksperimenteerita.