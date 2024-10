Operaatori surmaga lõppenud film jõuab siiski ekraanile. Miks?

Samas näib, et Hutchinsi perekond, kes loobus kohtuasjast Baldwini vastu, toetab filmi linastumist. «Tundub, et tema perekond soovib seda linastust, sest nad ütlevad, et see oli Halyna unistus, et film linastuks Camerimage’il,» tõi veel üks filmimaailma professionaal välja, lisades, et ka Hutchinsi mentor Ameerika Kinooperaatorite Ühingust toetab filmi linastumist, nii et kõik, kelle arvamus loeb, on näiliselt otsusega film avalikkuse ette tuua, rahul.