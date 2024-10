TANTSUKINGAD KAPIST VÄLJA Eestis esineb popmuusika superstaar Kylie Minogue

Muusikaikooni staatusesse tõusnud Kylie on jõudnud oma elu jooksul teha vist tõesti kõike. Tema karjäär sai hoo sisse sarjast «Naabrid», kus ta mängis lihtsat naabritüdrukut, kuid kelle nii ekraani- kui ka päriseluline armusuhe Jason Donovaniga soojendas miljonite inimeste südameid. Sealt edasi viis naise teekond juba muusikalavadele ning temast on kujunenud üks ikoonilisemaid staare tantsumuusikas.

Kylie Minogue tippalbumid «Kylie», «Light Years» ja «Fever» on avaldanud popmuusikale vaieldamatut mõju, andes maailmale ka unustamatu hiti «Can’t Get You Out Of My Head».

«Tension Tour 2025» pakub popiarmastajatele suurejoonelise elamuse, mis on täis silmipimestavaid visuaale, Kyliet tema parimas vormis ning kõiki legendaarseid hitte, mis on Kyliest teinud Kylie. Alates «Disco» albumi sädelevates elektropopi paladest kuni lugudeni «Slow» ja «Confide in Me» hinge paljastavate sõnadeni – see sõu hõlmab aastakümneid laulja erakordsest karjäärist. Ning muidugi lisab kontserdile põnevust ka uue albumi materjal.

Kylie on oma särava karjääri jooksul müünud üle 80 miljoni plaadi üle maailma, tema lugusid on striimitud üle viie miljardi korra ning ta on välja andnud 9 albumit, mis on saavutanud Suurbritannia edetabelite esikoha. Võidetud auhindade hulgas on neli BRIT, kaks MTV ja kaks Grammy auhinda. Ta on ainus naisartist, kelle hitid on saavutanud Ühendkuningriigis esikoha suisa viiel järjestikusel aastakümnel. Nii mitmeski mõttes seisab ta popiareenil üksi – Kylie on superstaarartist, kes taasavastab oma žanrit, püsides nii kindlalt olevikus, määratledes ja tähistades samas suurt osa meie kollektiivsest minevikust.

Kylie Minogue «Tension» maailmaturnee Tallinna kontsert toimub Unibet Arenal 21. juunil 2025. Müüki tulevad vaid istekohtadega piletid ja neid on väga piiratud hulk, seega tasub kiirustada!

Eelmüük Live Nation kontserdiklubi liikmetele algab 17. oktoobril kell 11. Üldine piletimüük algab 18. oktoobril kell 11 Piletilevi müügipunktides ja veebis.