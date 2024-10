Tüdruk, kes jumaldas Nick Cave'i: suri üliandekas 17-aastane laulja

Nell Smith on koos The Flaming Lipsiga teinud 2021. aastal albumi «Where the Viaduct Looms», mis koosneb täielikult Nick Cave'i kaveritest.

Pisarateni murtud Coyne ütles enne laulu «Everything Has Changed» esitamist: «Meil on täna kurb teadaanne. Meil on üks Kanada sõber nimega Nell. Me salvestasime temaga kolm aastat tagasi suurepärase albumi, mis on täidetud Nick Cave'i lauludega. Täna on meil kurb sõnum: ta suri eile õhtul autoõnnetuses. Taas meenub meile muusika jõud ja see, kui julgustav see võib olla inimestele su ümber, keda armastad.»