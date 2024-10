Haige kirjaniku armuromaan: Franz Kafkal oli kirglik suhe, millest ei teata

Georg Maasi ja Judith Kaufmanni film on kui särtsakas sukeldumine Franz Kafka maailma, kuid hoopis teise nurga alt. Tavaliselt teatakse Kafkat kui sünguse ja eksistentsiaalsete murede meisterlikku kirjeldajat, aga siin näitab film tema elu pehmemat ja isegi romantilisemat poolt.

See teos toob vaataja ette Kafka armuloo Dora Diamantiga – kirgliku ja lõbusa peatüki kirjaniku elus, millest paljud pole isegi teadlikud. Film on oluline, sest see raputab vaatajat välja harjumuspärasest Kafka-stereotüübist ja pakub meile hoopis teistsugust pilku tema loomingu ja armuelu rikkalikule maailmale.