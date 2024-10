Ecstasy, alandamine ja saladused: üks kõvemaid 90ndate rokimehi esitab mänedžeri vastu karme süüdistusi

Kui Whibley tahtis suhtele lõpu teda, süüdistas Nori teda homofoobias ning ütles, et Whibley on talle võlgu, sest Nori oli aidanud Sum 41-l bändina õhku tõusta.

Whibley ütles LA Timesile süüdistusi selgitades, et see on esimene kord üldse, kui ta selle keerulise suhte raamatu kaudu avalikkuse ette toob. Kui Whibley hakkas 2004. aastal Avril Lavigne'iga käima ning naisele juhtunust rääkis, kostis Avril kohe: «See on ärakasutamine! Ta kasutas sind seksuaalselt ära!». Sama reaktsioon oli Whibley praegusel abikaasal Ariana Cooperil.

Nori lõpetas Whibleyle enda peale surumise, kui üks ühine sõber toimuvast teada sai ning nimetas seda väärkohtlemiseks. Aga füüsiline ja verbaalne väärkohtlemine muutus hullemaks. Nori vaheldumisi kiitis Whibleyt ja siis alandas teda. Samuti tahtis Nori, et ta oleks märgitud Sum 41 laulude kirjutajaks, öeldes, et muusikatööstus võtaks bändi tõsisemalt, kui tema käsi oleks ansamblis sügavamal sees. 2018. aastal võitis Whibley laulukirjutamise õigused Norilt tagasi, olles Nori vastu hagi esitanud.

«Ta ei lasknud meie vanematel millestki teada,» kirjeldas Whibley LA Timesile. «Ta üritas neid alati eemale hoida. Nüüd tundub see kõik palju loogilisem. Ta oli meie vanematega samas vanuses. Me toona ei saanud sellest aru. Ta sai aru, et meie vanemad hakkaksid kõhklema selles, kuidas Nori asju korraldab. Ta selgitas meile pidevalt, et meil ei tohiks olla suhet oma vanematega, kui oleme rokkbändis. See ei olevat lahe, see tegevat halba meie karjäärile.»