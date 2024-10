INTERVJUU Within Temptationi laulja: üsna raske on teha rõõmsat poplugu, mis räägib sõjast

Juba sel laupäeval, 12. oktoobril esineb Unibet Arena Blackboxis üks maailma armastatumaid sümfoonilise metal'i bände – Within Temptation. Bändi loomisest alates on Within Temptation olnud nii vägagi ajastutundlik kui ka ajaga kaasas, nii et on ainuloogiline kõneleda praegusest ajast ja sellest, mis maailmas toimub, et mõista Within Temptationi muusikat.