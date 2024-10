KÕRVULUKUSTAV JA SÜNGE Tapperis kuuleb Skandinaavia black metali kõrgklassi

Norrast pärit 1349 toodab kõrvulukustavat põrgutuld, tuues järjepidevalt kuulajateni segu traditsioonilisest black metalist ja särtsakast kiirusest. 1997. aastal loodud bänd on kasvanud järjest metsikumaks ja oskuslikumaks, kogudes erilist tuntust oma dünaamiliste live-esinemistega. Albumitega nagu «Hellfire» ja «The Infernal Pathway» on nad säilitanud oma positsiooni black metali skeene eesotsas ja pidevalt žanri piire nihutanud.

Tasub ka ära märkida, et 1349 trummar on kuulus Norra muusik Frost, kes on tuntud oma töö poolest bändis Satyricon.