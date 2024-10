HIRNU HERNEKS Muuseumis viskas töötaja prügisse purgid, mis olid hoopis hinnaline kunstiteos

Tegemist on Prantsuse kunstnik Alexandre Lavet' teosega «Kõik head ajad, mida me koos veetsime», mis koosnebki kahest muljutud õllepurgist põrandal.

Need olid välja pandud muuseumi liftis, nagu oleks need sinna jäetud ehitustööliste poolt. Lähedal vaatlusel saab aga aru, et lömmis õllepurkidele on väga hoolikalt käsitsi maalitud. Üks liftitehnik arvas ekslikult, et keegi külastaja jättis oma tühjad õllepurgid lifti vedelema ning otsustas hea samariitlasena need prügikasti visata.