Elephants from Neptune'i rokkarid teatavad: meie kontserdil mürgitati naisfännide jooke

Elephants from Neptune kinnitab, et õnneks saadi juhtunust kiiresti teada ning ohtliku lisandiga jooke võtnud naised saadeti koju taastuma.

«Paljude jaoks ei pruugi asi nii lihtsalt lõppeda,» märgib bänd ning paneb fännidele hingele, et kui kontserdil on näha, et keegi oleks justkui äärmiselt napsune või näituks imelikult, siis tuleks vajadusel kas või kiirabi kohale kutsuda, et inimest aidata.

Laval olid Robert Linna, Markko Reinberg, Rain Joona ja Jon Mikiver, kes mängisid kümne aasta vanuseks saanud albumi laule endale ainuomase energia ja nooruslikkusega.

Aasta rokkalbumiks valitud «Boogielandi» ilmumisest saab peagi aasta täis ja nüüd on aeg Elephants from Neptune'il minna välismaale möllama. Foto: MARTIN KOSSESON

«Kahjuks on nii, et peaaegu 100% ohvritest on naised,» rõhutab bänd postituses. «Ja kõik mehed, kes sellise asjaga tegelevad võivad lõplikult p***e käia, teiesuguste jaoks ühiskonnas kohta pole. [🖕]»

Elephants from Neptune'i hitimeistrid lõpetavad postituse sõnumiga, et on alati tahtnud oma kontsertidel pakkuda inimestele rõõmu ja positiivseid elamusi.

Elephants From Neptune lavalaudadel rokkimas. Foto: Dmitri Kotjuh

«Mõõdukas alkoholi tarbimine pole keelatud, aga teiste inimeste tahtlik mürgitamine on kuritegu,» meenutab juhtunust ehmunud bänd ning palub teada anda, kui keegi märkas kontserdi ajal midagi, mis viitaks spike'imisele ehk jookide mürgitamisele.

Bänd varustas postituse kasulike linkidega, et inimesed saaksid olla võimalikult informeeritud ning end kontserdil turvaliselt tunda.