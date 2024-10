INTERVJUU Kohutav! Kui me liiga kuulsaks saaksime, mida selle rahaga siis peale hakata?!

Tartu ansambel DND on Eesti muusikas üsna ainulaadne nähtus, mis alustas tegevust Big Whiskyna juba 90ndate lõpus. Suurt läbilööki koliti nime Dead Next Door all otsima Inglismaalt ja aktiivsem tegevus Eestis jääb viimase tosina aasta sisse. Selle aja jooksul on müügiedu ja tunnustus saatnud kõiki nelja avaldatud albumit: «Tulede säras» (2013), «Kõikide haiguste ravi» (2017), «Kesköine» (2020) ja värskelt üllitatud «Viimane kustutab tule».