Komöödiasarja «Kontor» staar andis teada ohtlikust diagnoosist

50-aastane Fischer ütles Instagramis, et tal on diagnoositud rinnavähk. Ta pidas vajalikuks seda diagnoosi oma fännidega jagada, sest oktoober on rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu.

«Ma ei arvanud eales, et selle teadaande teen, aga siin me oleme,» kirjutas Fischer. «Eelmisel detsembril diagnoositi mul esimese astme kolmikpositiivne rinnavähk. Pärast operatsiooni, kemotreraapiat ja kiiritusravi olen nüüd vähivaba,» selgitas näitleja postituses.

Fischer selgitas, et teda tabanud vähivorm on agressiivne, kuid õnneks on suhteliselt hea lootus seda ravida, mistõttu on temagi praeguse seisuga vähist jagu saanud. Näitleja alustas enda sõnul veebruaris keemiaravi ning juunis kolm nädalat kestnud kiiritusraviga. Ta saab veel ravimeid Herceptin ja Tamoxifen, kuid tunneb end praegu hästi.

Fischer parafraseeris ka kuldseid sõnu sarja «Kontor» peategelaselt Michael Scottilt, keda mängis Steve Carell. «Hoolitsege oma tiksuvate ajakottide eest,» naljatles näitleja.

Ta selgitas ühtlasi, et kaotas ravi tagajärjel juuksed, kuid tänu parukatele ning juustega mütsidele oli tal võimalik oma vähki maailma eest kuni praeguse hetkeni saladuses hoida. Fischer tõi välja, et põhjus oma vähist rääkida oli soov lõpetada parukate kandmine, aga teda inspireeris ka teadmine, et oktoober on rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu.

Ta soovitas kõigil kontrolli minna, nagu ta isegi teha otsustas.

Menusarja «Kontor» mäletatakse nii hästi tänu lõbusale näitlejaansamblile. Foto: REUTERS / Danny Moloshok

Fischer rääkis põgusalt ka oma lastest, kes on 10 ja 13. «Neil läheb väga hästi. Võtsime selle teekonna ette perekonnana. Nad nägid, et mul on võimalik teha paljusid asju, mida ennegi tegin, nagu näiteks perega koos söömine või nende koolides üritustel käimine.»

Postituse lõpus pani Fischer fännidele hingele, et nad kindlasti mammogrammis käiksid. «Kui peaksitegi vähiravi diagnoosi saama, siis teadke, et teie eest hakkab hoolitsema terve küla,» julgustas näitleja.