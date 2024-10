ARVUSTUS Ilus-esteetiline unistuste surnuaed Rakveres

Olen varem korduvalt mõelnud sellele, et kui vaatame näiteks laval või kinolinal kaifi saamise lugusid – kas oleme siis samuti narkomaanid, nagu Brežnev oli ka kuivalt alkohoolik? Mina sattusin Anna-Maria Lipponeni Rakvere teatris lavastatud näidendi «Reekviem unistusele» esietendusele selle tõttu, et esmalt viskas mulle sotsiaalmeedias ette uudise, et Eestisse tuleb šoti kultuskirjanik, narkoteemalise romaani «Trainspotting» autor Irvine Welsh. Ja vähem kui tunni jooksul nägin intervjuud Anna-Maria Lipponeniga, kes lavastab Hubert Selby kultusromaani «Reekviem unistusele», millest Darren Aronofsky on teinud veel kultuslikuma filmi. Võtsin neid märke kui suuniseid ja suundusin Rakveresse esietendusele.