ERSO toob tippsolistid MUBAsse

Kõik sarja kontserdid leiavad aset Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA). Koolijuht Timo Steiner on rõõmus, et ERSO muusikud tulevad MUBA suurepärase akustikaga saali nii kooliõpilasi kui ka laiemat kontserdipublikut oma kunstiga kõnetama: «Muusikahariduse juures on väga oluline tulla oma harjutamisruumist ja rutiinist vahel välja ja kuulda-kogeda, kuidas tippvormis tegevmuusikud, tulevased kolleegid musitseerivad.»