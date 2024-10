KUNST JA POPP Raul Meele alkeemia ja kabala

Hilisem tähistamine muutus kuidagi psühhedeelseks ja avastasin end järgmise päeva hommikul tantsimas Vilniuse juutide seltskonnas. Kas see kõik oli unes või ilmsi, ei tea siiani ja see teeb rõõmu. Märtsilörtsine Vilnius jättis järgmisel päeval igal juhul unustamatu mulje. Meelest kirjutades kasutasin tookord keerulisi väljendeid, näiteks «negatiivne teoloogia», ise sellest kõigest suurt taipamata. Meel saatis mulle hiljem kirja, aga ei jäänud muljet, et ta pahane oleks olnud – pigem vastupidi.