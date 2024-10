NÄDALA PLAAT Hernesupp on oluliselt parem kui uus Coldplay

Londonis kolledžibändina alustanud Coldplay on ikka uskumatult menukas ja toob staadioni täis nii lähedal kui ka kaugel. Kontserdikorraldajad pelgavad, et kui Coldplay peaks juhtumisi laiali minema, pole sellise kaliibriga staare enam eriti võtta ja kes siis kontserdile tuleb! Pundi ninamees Chris Martin poetas hiljuti, et laialiminek on täiesti mõeldav, aga seda on ta kuulutanud juba viimased paarkümmend aastat, nii et fännid, rahu, rahu.