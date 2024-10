NÄDALA PERSOON Kristian Taska: saan võistelda Vanemuise ja Estonia aasta piletimüügiga

Eriline on ka see, et Pääru Oja kehastatud peategelane, luuletaja Juhan Liiv ei ole kuue päeva pärast esilinastuvas filmis «Vari» niivõrd kirjamees, vaid satub vaimuhaiglast põgenedes hoopis detektiivi rolli.

Itaalias Le Marche maakonnas. See on riigi Aadria mere poolsel küljel. Samal laiuskraadil on Vahemere pool Toscana. Praegu on käes oliivikorjamise aeg. Nende seitsme-kaheksa aasta jooksul, mis siin olnud olen, on kõige saagirohkem aasta.