ARVUSTUS Shakespeare Linnateatris: mine metsa, kui narr lugu!

Shakespeare’i «Nagu teile meeldib» pole ülemäära tõsine lugu ning Uku Uusbergi lavastuski Tallinna Linnateatris jääb alusmaterjalile truuks, nii et võta või jäta. Sellegipoolest on selles bardi loos elutihnikus armastuse otsijaist üksjagu mõtteainest, pakkudes nii kelmikamaid kui ka tõsisemaid arutlusi ning sõnaduelle inimese ja maailma kohta (neist kuulsaim «Maailm on lava ja mehed-naised kõik vaid näitlejad»). Seega sõltub lavastuse mõju suuresti sellest, mil määral õnnestub näitlejatel hoida tasakaalu sõnatäpsuse ja mängulusti vahel. Uusbergi lavastuses õnnestub see ebaühtlaselt, sest päris kõigile rollilahendustele pole sisulisi põhjendusi kerge leida ning ajuti hirmsa hooga antud tekstis ei jõua mõte sõnale alati järele.