ARVUSTUS Käsikirjad ei põle, aga kas peaksid?

Ka on film üsna resoluutne selles, et see peabki vastik olema – see ei ole teema, mille puhul peaks arvestama kõige tundlikuma vaatajaga publikus, sest see ei ole enam koht, kus teha mööndusi või ilustusi. Teema ongi kole ning seda peab sellisena ka kujutama.

Nagu raamat, on ka film üsna kontekstipõhine. Ehk filmi paremini mõistmiseks ei pea tingimata olnud lugenud raamatut, küll aga eeldab see mõneti, et vaataja on kursis ajaloolise taustaga, eriti aga Prantsusmaa kultuurieluga 1970. ja 1980. aastatel, kui laiem avalikkus ja suur osa prantsuse intellektuaale olid seisukohal, et pedofiilia ei ole kuidagi vale. Tegelikult veenis alles 2020. aastal ilmunud «Nõusolek» laiema avalikkuse ümber, nii et Prantsusmaal võeti vastu ka üks seadusemuudatus. Filmi keskmes olevat kirjanikku Gabriel Matzneffi selle alusel süüdi mõista aga ei saa.