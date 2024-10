13. oktoobril saab 95-aastaseks Kaupo Känd. Laiemalt tuntuks sai see tagasihoidlik Tartu ehitusinsener 1979. aasta sügisel, kui «Sirp ja Vasar» avaldas tema 50. sünnipäeva puhul juubeliintervjuu. Seal selgus paljudele ootamatult, et mitme eesti kirjanduse tippteose, sealhulgas Jaan Krossi «Keisri hullu», Heino Kiige «Tondiöömaja» ja Lennart Mere «Hõbevalge» tegelik autor on hoopis Kaupo Känd.