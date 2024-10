ÜLLATAV Just seda laulu soovivad inimesed enne surma kuulata

Heategevusorganisatsioon Marie Curie küsitluses osales tuhat inimest, kelle surivoodil lähedased olid enne surma soovinud kuulata mõnd lugu, et teha selgeks, millised loos on surijate seas kõige populaarsemad.

Mitte eriti üllatuslikult jõudsid esikümnesse näiteks sellised lood nagu Judy Garlandi «Over The Rainbow» ja Whitney Houstoni versioon laulust «I Will Always Love You», küll aga jõudis mõneti üllatuslikult esikümnesse ka Cyndi Lauperi kaheksakümnendate hitt «Girls Just Want to Have Fun», mis kuulutati pärast selle ilmumist 1983. aastal feministlikuks hümniks.

Whitney Houstoni hääl võimaldas kõike, mida ta sellega parasjagu ette tahtis võtta, kindlasti oli see suurem kui elu. Foto: Hanne Jordan/Dpa

Uuringust selgus ka, et suur hulk küsitletuid leidis, et muusika lõdvestas ja rahustas nii neid kui ka nende lähedasi nende viimastel hetkedel. Üle 60 protsendi inimestest ütles, et muusika aitas leevendada nende lähedase ärevust ja emotsionaalset stressi nende elu lõpus.

Jagatud muusikalise elamuse eelisena toodi välja ka see, et see aitas luua positiivset ühist mälestust ning lähendas perekondi lähedase viimastel hetkedel. Ka leidsid lähedased, et muusika kuulamine aitas tähelepanu eemale juhtida, nii et surivoodil lähedane ei mõelnud hetkeks füüsilistest sümptomitest.

Uuringu läbi viinud heategevusorganisatsioon avaldas populaarseimate lugude esitusloendi koos uuringuga, kust nähtusid ka inimeste prioriteedid, mis puudutasid surma. Muuhulgas tuli uuringust välja, kuidas sooviksid inimesed oma viimaseid kuid, nädalaid ja päevi veeta.