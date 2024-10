NOBELI KIRJANDUSPREEMIA LAUREAADI ARVUSTUS Kas naise roll on olla mehe puurikana?

Selle aasta alguses ilmus Loomingu Raamatukogus Friedrich Nietzsche «Wagneri juhtum. Nietzsche contra Wagner» ning ehkki võiks öelda, et olen üsnagi suur Nietzsche fänn, köitis mind selle raamatu puhul hoopis miski muu. Nimelt see, et raamatu lõpus, suisa täitsa viimasel leheküljel, on kirjas, et Loomingu Raamatukogul on plaan eesti lugejale esmakordselt tutvustada Han Kangi. Ja ma ei ole ammu säärast rõõmu tundnud!