ŠOKEERIV Väärkohtlemise eest vanglasse mõistetud R. Kelly tütar paljastas, mida isa temaga tegi

«Ta oli mulle kõik, nii et pikka aega ei tahtnud ma isegi uskuda, et see juhtus. Ma ei teadnud, et isegi kui ta on halb inimene, et ta mulle midagi halba teeb,» ütleb pisarais Buku Abi filmis «R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey». «Ma olin liiga hirmul, et kellelegi rääkida. Ma olin liiga hirmul, et seda isegi oma emale öelda.»